TRENTO. L'Itas Trentino supera la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-2 al termine di una sfida combattuta davanti ai 2.942 spettatori della BTS Arena. I gialloblù dominano i primi due set, subiscono il ritorno degli emiliani e conquistano la vittoria al tie break. Protagonista Adriano, eletto miglior giocatore dell'incontro, mentre Faure chiude con 17 punti.

La squadra di Marcelo Mendez parte forte, trascinata da Lavia, nel giorno del suo ventisettesimo compleanno, e da Michieletto. Il primo set si chiude 25-16, con Trento superiore a muro e in attacco. Anche nel secondo parziale i padroni di casa mantengono il controllo, portandosi rapidamente sull'11-5 e chiudendo 25-20.

Nel terzo set Piacenza reagisce grazie soprattutto a Gutierrez, recuperando lo svantaggio iniziale e imponendosi 25-23. Gli ospiti prendono fiducia e dominano anche la quarta frazione, sfruttando il servizio di Porro e gli attacchi di Bovolenta. Il 25-18 porta la partita al tie break.

Nel quinto set Trento parte sotto 2-4, ma Michieletto ristabilisce la parità e Adriano, confermato in campo da Mendez, firma l'accelerazione decisiva. I gialloblù volano sul 9-5 e chiudono 15-8. Oltre ai 17 punti di Faure, spiccano i 14 di Michieletto, i 13 di Lavia e gli 11 di Adriano. Per Piacenza 16 punti di Bovolenta e 15 di Zlatanov.

Tabellino

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2

Parziali: 25-16, 25-20, 23-25, 18-25, 15-8.

ITAS TRENTINO: Nedeljkovic 9, Sbertoli 3, Michieletto 14, Flavio 10, Faure 17, Lavia 13, Laurenzano (L); Roberti, Adriano 11. Non entrati: Zonta, Gollini, Bossi, De Zaiacomo e Torwie. All. Marcelo Mendez.

GAS SALES BLUENERGY: Porro 5, Robinson 4, Comparoni 2, Bovolenta 16, Zlatanov 15, Galassi 1, Pace (L); Gutierrez 13, Brboric, McHenry 9, Travica, Leon 1, Iyegbekedo 3. Non entrato: Rizzo. All. Dante Boninfante.

Arbitri: Piana di Carpi (Modena) e Puecher di Rubano (Trento).

Durata set: 25', 22', 26', 25', 13'; totale 1h52'.

Note: 2.942 spettatori, incasso 19.470 euro. Itas Trentino: 8 muri, 7 ace, 19 errori in battuta, 4 errori in azione, 56% in attacco, 47% (22%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy: 7 muri, 6 ace, 19 errori in battuta, 8 errori in azione, 52% in attacco, 40% (15%) in ricezione. Mvp Adriano.