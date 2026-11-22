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MILANO. L’Itas Trentino conquista una netta vittoria sul campo dell’Allianz Milano, imponendosi per 3-0 con i parziali di 25-22, 25-16 e 25-23. I gialloblù di Marcelo Mendez chiudono la sfida in appena un’ora e 22 minuti, confermando la propria superiorità nei momenti decisivi.
Grande protagonista Alessandro Michieletto, miglior giocatore dell’incontro con 17 punti. In evidenza anche Theo Faure, autore di 14 punti. Serata speciale per Riccardo Sbertoli, alla centesima presenza da capitano trentino, proprio contro la sua ex squadra.
Il primo set è combattuto, con Milano capace di mettere in difficoltà gli ospiti prima dell’allungo decisivo di Trento. Nel secondo parziale i gialloblù prendono il largo, dominando fino al 25-16.
Più equilibrato il terzo set, con i padroni di casa che recuperano fino al 18-18. A fare la differenza è ancora Michieletto, che trascina l’Itas verso il 25-23 conclusivo. Una vittoria convincente, arrivata davanti a 3.631 spettatori.