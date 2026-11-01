PRATA DI PORDENONE. L’Itas Trentino non sbaglia e conquista una convincente vittoria in trasferta, superando la Tinet Prata di Pordenone per 3-0. I gialloblù di Marcelo Mendez si impongono con i parziali di 25-22, 25-20 e 25-18, controllando buona parte dell’incontro e mostrando solidità nei momenti decisivi. Una prestazione impreziosita dall’ottimo debutto del brasiliano Adriano, autore di 15 punti, e dalla prova di Alessandro Michieletto, premiato come miglior giocatore della partita.

Per il primo di tre impegni in sette giorni, Mendez cambia alcune pedine del sestetto iniziale, schierando Adriano accanto a Michieletto e Nedeljkovic al centro con Flavio. Confermati Sbertoli in regia, Faure opposto e Laurenzano libero. La partenza è tutta trentina: gli ospiti scappano sul 5-1 e poi sull’11-6, trascinati dagli attacchi di Faure e dalla battuta di Michieletto. Prata prova a rientrare grazie all’ex D’Heer e a Klets, ma nel finale è ancora Faure a fare la differenza. Il primo set si chiude 25-22 con il punto decisivo di Sbertoli.

Più combattuta la seconda frazione, nella quale i padroni di casa riescono anche a portarsi avanti 9-6. L’Itas Trentino reagisce con carattere, ritrova il pareggio e piazza l’allungo decisivo grazie a Michieletto, particolarmente efficace al servizio, e a Faure, protagonista sia in attacco sia a muro. Anche Adriano contribuisce alla rimonta e al successivo allungo, con Trento che chiude senza ulteriori difficoltà sul 25-20.

Nel terzo set l’equilibrio dura fino al 10-10, poi i gialloblù prendono progressivamente il controllo. Faure firma il primo strappo sul 14-11, mentre Michieletto aumenta il vantaggio con un attacco e un ace che valgono il 20-15. La squadra di Mendez gestisce il finale senza concedere possibilità di rimonta agli avversari, chiudendo 25-18 dopo appena un’ora e 26 minuti di gioco.

Sul piano individuale spiccano i 15 punti di Adriano, miglior realizzatore dell’incontro al debutto assoluto con la maglia gialloblù, seguito dai 14 di Faure e dai 10 di Michieletto. Per Prata il più prolifico è Klets, con 13 punti. Significativa anche la differenza nell’efficacia offensiva: 58% per Trento contro il 43% dei friulani. Sugli spalti 3.048 spettatori, per un incasso di 45.643 euro.

Tabellino: Tinet Prata di Pordenone-Itas Trentino 0-3 (22-25, 20-25, 18-25). Durata: 1 ora e 26 minuti. Mvp: Alessandro Michieletto.