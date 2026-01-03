TRENTO. L’Itas Trentino si presenta per la prima volta nel 2026 davanti al proprio pubblico con il sestetto tipo e trova una vittoria importante contro la Cucine Lube Civitanova. Al PalaTrento tutto esaurito, con circa 4.000 presenze, i Campioni d’Italia si impongono per 3-1 al termine di una sfida intensa e ricca di spunti tecnici.

Il primo set è equilibrato, ma Trento prende il largo nella seconda metà del parziale grazie ai colpi di Faure e Michieletto e a un muro solido. Dopo il 25-22 iniziale, i gialloblù partono fortissimo anche nel secondo set, scavando un solco decisivo con il servizio e con l’efficacia a rete, fino al 25-20 che vale il 2-0.

Civitanova reagisce nel terzo parziale, spingendo soprattutto al servizio e mettendo in difficoltà la ricezione trentina. La Lube allunga nel finale e riapre la partita con il 21-25. Nel quarto set Trento però ritrova ritmo e lucidità, costruisce un vantaggio importante e resiste al tentativo di rimonta ospite, chiudendo sul 25-22.

Un successo che conferma il buon momento dell’Itas Trentino, capace di gestire i momenti chiave del match e di iniziare il nuovo anno davanti ai propri tifosi con una prestazione solida e convincente. (foto Facebook)