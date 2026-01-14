MODENA. La Valsa Group Modena si impone per 3-1 sulla Itas Trentino al termine di una gara intensa e a tratti spettacolare. Gli emiliani indirizzano il match con un primo set autoritario, costruito su pressione al servizio e grande efficacia in banda, mentre Trento fatica a trovare ritmo e precisione in battuta. Il 25-17 iniziale fotografa un avvio tutto di marca locale.



La reazione dei Campioni d’Italia arriva nel secondo parziale. Faure e Michieletto alzano i giri del motore, Sbertoli incide anche dai nove metri e Trento scappa nella fase centrale, gestendo con lucidità fino al 25-19 che rimette in equilibrio la sfida. È il momento migliore degli ospiti, capaci di alzare il livello in cambio palla e ricostruzione.



Il terzo set è un continuo botta e risposta. Modena parte forte, Trento rientra subito e l’equilibrio regge a lungo. Nei punti decisivi, però, Porro fa la differenza: due ace consecutivi spezzano l’inerzia e consegnano ai padroni di casa il 25-21 che vale il nuovo vantaggio.



Nel quarto parziale Trento prova a ripartire, ma Modena trova continuità con Buchegger e Bento, sfrutta il servizio di Sanguinetti e scava il solco decisivo. Gli ospiti tentano il recupero finale, senza riuscire a ricucire. Finisce 25-21, con Porro Mvp di una serata da 3.456 spettatori.



Tabellino

Valsa Group Modena-Itas Trentino 3-1

(25-17, 19-25, 25-21, 25-21)

VALSA GROUP: Davyskiba 7, Mati 6, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 8, Tizi-Oualou 4, Perry (L); Giraudo, Federici, Massari, Bento 10. N.e. Ajayi, Tauletta, Anzani. All. Alberto Giuliani.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 4, Ramon 10, Flavio 7, Faure 17, Michieletto 12, Bartha 5, Laurenzano (L); Bristot, Torwie 2, Pesaresi. N.e. Gabi Garcia, Sandu, Acquarone. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Giardini (Verona) e Curto (Gorizia).

DURATA SET: 23’, 26’, 29’, 29’; tot 1h47’.

NOTE: 3.456 spettatori. Valsa Group: 2 muri, 14 ace, 22 errori in battuta, 3 in attacco, 49% attacco, 42% (26%) ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 6 ace, 16 errori in battuta, 8 in attacco, 49% attacco, 27% (14%) ricezione. Mvp:Porro.