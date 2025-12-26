MONZA. L’Itas Trentino espugna il campo della Vero Volley Monza con un netto 0-3, imponendo fin dall’avvio la propria qualità. Nel primo set l’equilibrio regge fino alla fase centrale, poi una serie al servizio e una gestione più pulita delle ricostruite consentono a Trento di allungare e chiudere 25-21. Monza paga diversi errori dai nove metri, mentre gli ospiti capitalizzano le occasioni decisive.



Nel secondo parziale i gialloblù accelerano subito. Muro e contrattacco scavano il solco, il servizio aumenta la pressione e il set scivola via rapidamente fino al 25-15. La distribuzione fluida rende l’attacco trentino imprevedibile e consente di colpire con continuità, mentre i brianzoli faticano a trovare contromisure efficaci.



Il terzo set è il più combattuto. Monza prova a forzare e trova un vantaggio significativo, ma Trento resta lucida, ricuce con una serie incisiva al servizio e ribalta l’inerzia nel finale. Sul 22-20 l’Itas Trentino piazza l’allungo decisivo e chiude 25-22, completando una vittoria meritata e senza sbavature.



A certificare la prestazione, i numeri: 56% in attacco, 6 ace e pochissimi errori in azione. La regia è premiata con l’MVP a Riccardo Sbertoli, simbolo di una squadra compatta che conferma solidità e ambizioni.



Il tabellino



Vero Volley Monza-Itas Trentino 0-3

(21-25, 15-25, 22-25)



VERO VOLLEY: Mosca 4, Padar 15, Atanasov 1, Beretta 3, Zimmermann 3, Rohrs 8, Scanferla (L); Frascio, Marttila 2, Velichkzov, Larizza. N.e. Ciampi, Knipe, Pisoni. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Ramon 13, Flavio 6, Faure 11, Michieletto 10, Bartha 9, Sbertoli 1, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia 1. N.e. Bristot, Pesaresi, Giani, Sandu, Torwie. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Venturi di Ancona e Vagni di Perugia.

DURATA SET: 26’, 23’, 27’; tot 1h e 16’.

NOTE: 3.749 spettatori, incasso non comunicato. Vero Volley: 5 muri, 3 ace, 13 errori in battuta, 10 errori azione, 45% in attacco, 46% (25%) in ricezione. Itas Trentino: 4 muri, 6 ace, 15 errori in battuta, 1 errori azione, 56% in attacco, 43% (11%) in ricezione. Mvp Sbertoli.