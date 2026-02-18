TRENTO. La Trentino Itas è stata battuta per 3-1 dallo Ziraat Bankkart Ankara nella sesta e ultima giornata della Pool A di CEV Champions League, chiudendo la fase a gironi con un risultato che non migliora il ranking ma conferma il secondo posto utile per gli ottavi.



La partita, giocata alla BTS Arena di Trento, ha visto gli avversari imporsi nel primo set con maggior concretezza nei momenti chiave, soprattutto nei break point dei punti decisivi, portandosi avanti fin da subito e chiudendo la prima frazione con un vantaggio netto. Nel secondo parziale la squadra di casa ha reagito con maggiore intensità, riuscendo ad aggiudicarselo e riportare equilibrio al match.



Con l’avvio della terza frazione però gli ospiti hanno nuovamente preso in mano il gioco, approfittando di una partenza non brillante e di alcune difficoltà nei momenti cruciali. Il terzo set si è chiuso a favore degli avversari, ribaltando l’inerzia della gara.



Il quarto set è stato combattuto punto a punto per buona parte del periodo, ma lo Ziraat Bankkart Ankara ha saputo gestire meglio le fasi decisive, ottenendo i punti necessari per chiudere la partita sul 3-1 e conquistare il successo finale.