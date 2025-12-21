PADOVA. L’Itas Trentino Volley passa con autorità alla Kioene Arena e supera in tre set la Sonepar, imponendo ritmo e qualità soprattutto nei momenti chiave dei parziali. Avvio con i sestetti tipo: Sbertoli in regia con Faure opposto, Michieletto e Ramon in banda, Bartha e Flavio al centro, Laurenzano libero; dall’altra parte Todorovic al palleggio, Masulovic opposto, Orioli e Gardini schiacciatori, Truocchio e Polo centrali, Diez libero.



Dopo l’equilibrio iniziale, è la battuta di Michieletto a spezzare il set, con Trento che allunga e chiude 25-17 grazie all’ispirazione della coppia di posto quattro e al contributo dalla panchina di Gabi Garcia.



Nel secondo parziale il punto a punto regge più a lungo. Trento prova la fuga con Michieletto e Ramon al servizio, ma Padova resta agganciata con muro e contrattacco. Sul 20-19 Mendez ferma il gioco, i gialloblù tengono il cambio palla e trovano l’ace del 24-21; serve comunque l’attacco di Michieletto per il 25-23 che vale il 2-0.



La Sonepar accusa il colpo e nel terzo set Trento scappa subito, salvo poi rientrare nel punto a punto quando Masulovic alza i giri. Il nuovo strappo arriva con il contrattacco di Michieletto e il muro di Faure, poi gli errori avversari spingono l’Itas sul +3. Ramon mette il sigillo sul 25-20, completando una prova solida e continua.



Per Trento una vittoria netta, costruita su servizio e fase break, che conferma lo stato di forma del gruppo e la profondità delle rotazioni. Padova lotta a tratti, ma nei finali di set paga lucidità e continuità.