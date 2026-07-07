TRENTO. Daniele Lavia continuerà a vestire la maglia di Trentino Volley. Il club gialloblù ha ufficializzato il rinnovo del contratto dello schiacciatore calabrese, che resterà a Trento anche nella prossima stagione, la sesta consecutiva con l'Itas.

Arrivato nell'estate del 2021, Lavia è diventato uno dei protagonisti del ciclo vincente della società, contribuendo alla conquista di due Scudetti (2023 e 2025), della Champions League 2024 e della Supercoppa italiana 2021. Nell'ultima stagione ha inoltre superato le 200 presenze ufficiali con la maglia gialloblù, entrando nella ristretta cerchia dei giocatori più presenti nella storia del club.

La conferma arriva dopo un'annata complicata, segnata dal lungo stop causato dall'infortunio alla mano destra riportato la scorsa estate. Un periodo difficile che, come ha spiegato lo stesso schiacciatore, ha rafforzato ulteriormente il legame con la società.

«Sono felice di poter continuare la mia carriera in questa grande società, che è sempre stata un punto di riferimento per me - ha dichiarato Daniele Lavia -. La vicinanza e il sostegno ricevuti durante il recupero dall'infortunio mi hanno fatto apprezzare ancora di più quello che ho trovato a Trento. Non ho mai preso in considerazione altre destinazioni: questa città è casa e famiglia. Affronterò la prossima stagione con ancora più determinazione, perché vogliamo lasciarci alle spalle un periodo complicato. Trentino Volley merita di stare sempre ai massimi livelli».

Soddisfazione anche nelle parole del presidente Marcello Poli, che ha sottolineato il valore del giocatore dentro e fuori dal campo. «Daniele ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più belle della nostra storia recente. L'assenza per infortunio ci ha fatto capire ancora di più quanto sia importante per la squadra, sia per le qualità tecniche sia per l'esperienza e il contributo umano che offre al gruppo. L'obiettivo è tornare tutti insieme ai massimi livelli e inseguire nuovi traguardi».