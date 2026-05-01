TRENTO. L’atto iniziale della serie di Finale Play Off 5° posto SuperLega Credem Banca, che assegna la qualificazione alla 2027 CEV Challenge Cup, riserva una sconfitta interna ad un’Itas Trentino maschile alle prese con un’infermeria sempre più piena. Questa sera alla BTS Arena di Trento la formazione gialloblù, già priva da tempo di Michieletto e Faure, ha infatti dovuto fare a meno all’ultimo anche di Ramon (risentimento muscolare alla parete addominale), cedendo gara 1 in tre set alla Valsa Group Modena.



Il rovescio costringerà i Campioni d’Italia uscenti a dover fare assolutamente risultato martedì 5 maggio al PalaPanini di Modena in gara 2, tenendo conto che il confronto si articola al meglio delle tre partite; per non lasciare il posto in Europa agli emiliani servirà infatti vincere con qualsiasi punteggio quell’incontro, riportando così gli avversari a Trento per gara 3, in programma eventualmente fra sette giorni (venerdì 8, ore 20.30). Senza l’intero trio di palla alta che l’aveva condotta al primo posto al termine del girone d’andata della regular season, questa sera la squadra di Mendez ha ragionevolmente faticato ad esprimere il proprio gioco, reggendo bene il campo nei set dispari e lasciando strada invece più nettamente nel secondo.



In particolare, nel primo parziale Sbertoli e compagni hanno provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo risalendo dal 12-16 sino al 23-23, prima di cedere ai vantaggi solo alla quarta occasione ospite. Gabi Garcia (il migliore dei suoi con 14 punti, di cui due in battuta, ed il 60% in attacco) ha provato a tenere in carreggiata la squadra, che però a gioco lungo è caduta sotto i servizi (10 ace) e gli attacchi (61% di squadra) degli avversari, guidati dall’mvp di giornata Buchegger (best scorer del match con 19 punti ed il 70% a rete).



Itas Trentino-Valsa Group Modena 0-3

(26-28, 17-25, 21-25)



ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Bristot 5, Flavio 9, Gabi Garcia 14, Lavia 7, Torwie 3, Laurenzano (L); Bartha. N.e. Pesaresi, Boschini, Graziani, Sandu, Acquarone. All. Marcelo Mendez.

VALSA GROUP MODENA: Mati 1, Buchegger 18, Porro 12, Sanguinetti 9, Tizi-Oualou 3, Davyskiba 16, Perry (L); Massari, Anzani 4. N.e. Federici, Tauletta, Bento, Ikbahyri, Giraudo. All. Alberto Giuliani.

ARBITRI: Brancati di Città di Castello (Perugia) e Simbari di Milano.

DURATA SET: 29’, 23’, 26’; tot. 1h e 18’.

NOTE: 3.030 spettatori, incasso di 21.505 euro. Itas Trentino: 4 muri, 5 ace, 14 errori in battuta, 2 errori azione, 49% in attacco, 40% (24%) in ricezione. Valsa Group Modena: 4 muri, 10 ace, 18 errori in battuta, 6 errori azione, 61% in attacco, 47% (17%) in ricezione. Mvp Buchegger.