PERUGIA. La Sir Susa Scai Perugia fa valere campo e profondità del roster e supera Itas Trentino per 3-1 al Pala Barton Energy, ribaltando un match iniziato in salita. I gialloblù, privi di Lavia e Michieletto, sorprendono tutti nel primo set con un dominio a muro e in battuta (11-25), ma alla distanza emergono continuità e qualità degli umbri, trascinati da Ben Tara(Mvp).



L’avvio è tutto trentino: Bartha e Bristot presidiano la rete, Faure incide dai nove metri e l’inerzia sembra saldamente nelle mani degli ospiti. Perugia però resta agganciata, sistema il servizio e alza l’intensità difensiva. Il secondo parziale è il vero snodo: Trento rimonta due volte, ma nel finale Ben Tara firma l’allungo che vale il 25-23 e rimette la gara in equilibrio.



Sull’onda del pareggio, i padroni di casa prendono controllo del terzo set con pressione costante in battuta e maggiore efficacia nel cambio palla. Trento soffre in ricezione, prova a cambiare la diagonale e le bande, ma Perugia scappa presto (25-15). Nel quarto parziale i gialloblù rientrano con il sestetto iniziale e restano in scia fino a metà set, poi gli ace e la solidità a muro dei campioni del mondo chiudono i conti (25-18).



Per Trento restano numeri importanti a muro e la prova offensiva di Faure e Bristot, ma pesano le assenze e la minor continuità nei momenti chiave. Perugia consolida così la leadership, confermando profondità e capacità di crescere dentro la partita davanti a quasi cinquemila spettatori.



Tabellino

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino 3-1

(11-25, 25-23, 25-15, 25-18)

SIR SUSA SCAI: Loser 10, Ben Tara 24, Semeniuk 12, Solé 7, Giannelli 2, Plotnytskyi 8, Colaci (L); Džavoronok, Ishikawa 1, Russo. N.e. Argilagos, Cvancinger, Gaggini, Crosato. All. Angelo Lorenzetti.

ITAS TRENTINO: Bartha 8, Sbertoli 2, Ramon 6, Flavio 8, Faure 19, Bristot 19, Laurenzano (L); Gabi Garcia 2, Acquarone, Pesaresi, Giani 1. N.e. Sandu, Boschini, Torwie. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Zavater e Carcione (Roma).

DURATA SET: 21’, 28’, 26’, 27’ (1h42’).

NOTE: Spettatori 4.977. Sir Susa Scai: 8 muri, 6 ace, 14 errori battuta, 1 errore azione, 56% att., 36% (21%) ric. Itas Trentino: 14 muri, 5 ace, 16 errori battuta, 5 errori azione, 53% att., 32% (18%) ric. Mvp: Ben Tara.