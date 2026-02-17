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MILANO. L’Italia dell’inseguimento a squadre centra la Finale A grazie alla vittoria sui Paesi Bassi al termine di una prova costruita giro dopo giro. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno imposto un ritmo sempre più efficace nella parte finale, chiudendo con un margine netto.
Dall’altra parte c’era un terzetto di alto livello, con il campione olimpico dei 10.000 metri Jorrit Bergsma affiancato da Chris Huizinga e Stijn van de Bunt. Un confronto che, almeno nelle prime battute, è rimasto sul filo dell’equilibrio.
La svolta è arrivata nella seconda metà della gara, quando gli azzurri hanno aumentato la velocità e reso più incisivi i cambi, trasformando la progressione in un vantaggio crescente. Con il passare dei giri, l’Italia ha consolidato la superiorità fino al traguardo.
Ora l’appuntamento è con la Finale A, quella che assegna l’oro, in programma alle 16.28.