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Dall’altra parte c’era un terzetto di alto livello, con il campione olimpico dei 10.000 metri Jorrit Bergsma affiancato da Chris Huizinga e Stijn van de Bunt. Un confronto che, almeno nelle prime battute, è rimasto sul filo dell’equilibrio. La svolta è arrivata nella seconda metà della gara, quando gli azzurri hanno aumentato la velocità e reso più incisivi i cambi, trasformando la progressione in un vantaggio crescente