ZAUCHENSEE. Lindsey Vonn in 1.06.24 ha vinto a 41 anni anche la discesa di cdm di Zauchensee. Per la campionessa Usa è il suo successo n.84, il secondo stagionale ottenuto in una gara comunque anomala su un tracciato cortissimo di poco più di un minuto, privato del più difficile lungo tratto iniziale e con fondo morbido per le abbondanti continue nevicate.

Con Vonn sul podio la norvegese Lie Kajsa Vichkoff in 1.06.61 e l'altra americana Jascqueline Wieserhof in 1.06.72. Proprio quest'ultima ha tolto ancora una volta la soddisfazione del primo podio in carriera alla trentina Laura Pirovano, miglior azzurra 4/a in 1.06.87. Poi in classifica Nicol Delago 9/a ed Elena Curtoni 10/a.

Più indietro invece - visibilmente non a proprio agio su ''una pista che aveva ben poco di una vera discesa'', come ha spiegato Pirovano - l'azzurra Sofia Goggia 17/a in 1.07.21 con Nadia Delago 18/a. Poi Sara Thaler in 1.07.35 mentre Roberta Melesi ha chiuso in 1.07.78. La gara è stata interrotta a lungo per la brutta caduta dell'austriaca Magdalena Egger che è stata soccorsa con l'intervento dell'elicottero.

Domani a Zauchensee tocca al superG con Goggia che ha subito l'occasione di riscattarsi dopo il successo in quello di Val d'Isere.