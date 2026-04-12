PARIGI. Yeman Crippa nella leggenda! Il trentino conquista la maratona di Parigi 2026 e firma un’impresa storica per l’atletica italiana. Una vittoria di grande prestigio su un percorso tecnico e selettivo, in una delle gare più iconiche del calendario internazionale.



L’azzurro ha costruito il successo con una gara intelligente e progressiva, migliorando di 48 secondi il proprio personale. Dopo il passaggio alla mezza in 1h03:14, Crippa ha cambiato ritmo nella seconda parte, chiudendo gli ultimi 21 chilometri in 1h02:04. Il gruppo si è progressivamente assottigliato fino all’attacco decisivo attorno al 35° chilometro, quando il trentino ha preso il comando senza più lasciarlo.



Nel finale, il portacolori italiano ha gestito il ritorno degli avversari, imponendosi su Bayelign Teshager, Sila Kiptoo e Mohamed Ismail, tutti distanziati negli ultimi chilometri.