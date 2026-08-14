BIRMINGHAM. Ancora lei, ancora Nadia Battocletti. La fuoriclasse trentina completa un’altra impresa agli Europei di atletica: dopo il trionfo nei 5.000 metri, questa sera ha conquistato anche l’oro nei 10.000, in 31.41.17, confermandosi padrona assoluta del mezzofondo continentale.

Nessun’altra come lei, per la campionessa di Cavareno è uno storico poker: dopo la doppietta 5.000-10.000 realizzata agli Europei di Roma 2024, Battocletti si è ripetuta anche a Birmingham, conquistando altri due titoli europei sulle stesse distanze. Un risultato che arricchisce ulteriormente un palmarès che comprende anche l’argento olimpico nei 10.000 di Parigi.

Nei 10.000 metri Battocletti ha corso ancora una volta con grande lucidità. La vicecampionessa olimpica è rimasta costantemente nelle prime posizioni, senza sprecare energie e controllando ogni movimento delle principali avversarie.

epa13169825 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 10,000m Women at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13169828 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 10,000m Women at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13169824 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 10,000m Women at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13169827 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 10,000m Women at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13169826 Gold medalist Nadia Battocletti of Italy poses for a photo after the 10,000m Women at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13169823 Nadia Battocletti of Italy celebrates winning in the 10,000m Women at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN epa13169815 Nadia Battocletti of Italy wins the 10,000m Women race at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/TOLGA AKMEN epa13169812 Nadia Battocletti of Italy wins the 10,000m Women race at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/TOLGA AKMEN epa13169813 Nadia Battocletti of Italy wins the 10,000m Women race at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/TOLGA AKMEN epa13169816 Nadia Battocletti of Italy wins the 10,000m Women race at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/TOLGA AKMEN epa13169814 Nadia Battocletti of Italy wins the 10,000m Women race at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/TOLGA AKMEN epa13169789 Megan Keith of Great Britain (R), Nadia Battocletti of Italy (L) and other athletes compete in the 10,000m Women race at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/TOLGA AKMEN epa13169792 Nadia Battocletti of Italy competes in the 10,000m Women at the European Athletics Championships Birmingham 2026, in Birmingham, Britain, 14 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN

La selezione decisiva è arrivata nella parte conclusiva, quando davanti si è formato un gruppetto di quattro atlete. Battocletti non ha forzato, rimanendo coperta e aspettando il momento giusto per sfruttare la sua arma migliore: il cambio di ritmo finale.

Ai 200 metri, l’azzurra ha piazzato il suo spunto. L’accelerazione ha fatto la differenza e le avversarie non sono riuscite a contenerla. Sul rettilineo conclusivo Nadia Battocletti ha completato l’opera, andando a prendersi un altro straordinario titolo europeo.

Un nuovo capitolo nella carriera della 26enne nata a Cles, ormai stabilmente ai vertici mondiali del mezzofondo: argento olimpico nei 10.000 a Parigi e argento mondiale sulla stessa distanza a Tokyo 2025, oltre alla doppietta europea di Roma che ora trova una clamorosa replica a Birmingham.