TRENTO. Il Trento apre il 2026 con una vittoria che pesa. Al Briamasco finisce 3-1 contro la Giana Erminio, nella prima giornata del girone di ritorno. Una gara che vale più dei tre punti: rilancia ambizioni e morale, confermando la crescita mostrata nel finale di 2025.



Il Trento passa al 29’ con Pellegrini, che sblocca il match. Nella ripresa arriva il pari ospite con Berretta, ma i gialloblù non si scompongono. All’82’ ancora Pellegrini firma la doppietta personale, rimettendo la gara sui binari giusti e facendo esplodere lo stadio.



Nel finale c’è spazio per il sigillo che chiude i conti. All’87’ Dalmonte affonda sulla destra e trova l’angolino per il 3-1. È il colpo che spegne le speranze della Giana e certifica una ripartenza solida e concreta.



Soddisfatto Luca Tabbiani, che ottiene risposte importanti dal gruppo. Il successo consente al Trento di guardare con fiducia alle prossime settimane, in un calendario fitto che dirà molto sulle reali prospettive di zona playoff.



TABELLINO



A.C. TRENTO 1921 – GIANA ERMINIO 3-1 (1-0)

RETI: 29’pt Pellegrini, 2’st Berretta, 37’st (rig) Pellegrini, 43’st Dalmonte

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Fiamozzi (31’st Triacca), Trainotti, Corradi, Maffei; Giannotti, Fossati (32’st Sangalli), Aucelli (18’st Benedetti), Dalmonte (45’st Fedele), Pellegrini, Chinetti (45’st Calzà). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Capone, Cappelletti, Muca, Genco, Tarolli. Allenatore: Luca Tabbiani

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Colombara, Piazza, Ruffini; Previtali (28’st Duca), Renda (29’pt Beretta), Marotta, Lamesta, Nucifero (28’st Occhipinti); Akammadu, Vitale. A disposizione: Zenti, Azzolari, Ferri, Pinto, Nelli, Rizzo, Lischetti, Gabbiani. Allenatore: Vinicio Espinal

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro

ASSISTENTI: Nirintsalama T. Andriambelo di Roma1 e Angelo Di Curzio di Civitavecchia

QUARTO UFFICIALE: Davide Cerea di Bergamo

OPERATORE FVS: Carlo De Luca di Merano

NOTE: Pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 25’pt Lamesta, 15’st Previtali, 23’st Occhipinti. Recupero: 2’+ 7’. Spettatori: 1200 circa.