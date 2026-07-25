TRENTO. Il Trento conquista il triangolare del Briamasco, chiudendo il pomeriggio da imbattuto davanti ai propri tifosi. La squadra allenata da Luca Tabbiani ha prima superato il Sassuolo per 2-0 e poi ha pareggiato 1-1 con il Parma, imponendosi ai calci di rigore per 5-4 e aggiudicandosi così il torneo.

Nel match inaugurale i gialloblù hanno mostrato subito un buon ritmo. Dopo un palo colpito da Dalmonte, il vantaggio è arrivato al 19' con Capone, bravo a trovare l'angolo con un rasoterra dal limite. Poco dopo è stato Aucelli a firmare il raddoppio da distanza ravvicinata. Il Sassuolo ha provato a reagire nel finale, ma Barlocco ha controllato senza problemi le poche conclusioni degli emiliani.

La seconda sfida del triangolare ha visto di fronte Sassuolo e Parma, con i ducali vittoriosi ai rigori dopo lo 0-0 maturato nei 45 minuti regolamentari.

Nell'ultima gara della giornata il Trento ha cambiato gran parte dell'undici iniziale, mantenendo però un atteggiamento propositivo. Dopo due pali colpiti da Ladisa e le occasioni create da Calzà e Mehic, i gialloblù sono passati in vantaggio al 41' grazie a Fiamozzi. Il Parma ha però trovato il pareggio tre minuti più tardi con Carboni, rinviando il verdetto ai calci di rigore.

Dal dischetto i gialloblù sono stati impeccabili. Decisiva la parata di Santer, seguita dal rigore trasformato da Ladisa, che ha consegnato al Trento il successo finale nel triangolare.

La classifica conclusiva premia i padroni di casa con 5 punti, davanti al Parma fermo a 3 e al Sassuolo con 1. Per la formazione di Luca Tabbiani il prossimo appuntamento è fissato per sabato 1 agosto, quando allo stadio Briamasco arriverà il Modena per un'altra amichevole estiva.