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ARZIGNANO. Trasferta amara per il Trento, sconfitto per 1-0 sul campo dell'Arzignano Valchiampo. A decidere l'incontro è stata la rete realizzata da Fosu al 24' del primo tempo.
La formazione di Luca Tabbiani non è riuscita a recuperare lo svantaggio, nonostante i cambi effettuati nel corso della ripresa.
I gialloblù hanno inoltre dovuto fare i conti con l'espulsione di Kassama, arrivata al 54' del secondo tempo.
L'Arzignano conquista così i tre punti davanti a circa 650 spettatori, mentre il Trento torna dalla trasferta veneta a mani vuote.
F.C. ARZIGNANO VALCHIAMPO – A.C. TRENTO 1921 1-0 (1-0)
RETI: 24’pt Fosu
ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-4-2-1): Vannucchi; De Santis, Milillo, Bernardi; Fosu (27’st Finizio), Gatti (17’st Castegnaro), Moretti, Cariolato; Lakti (40’st Penta), Mattioli (40’st Lanzi); Nanni (27’st Romio). A disposizione: Contarato, Manfrin, Campesan, Gostimirovic, Cotoarba, Rizzo, Nenna. Allenatore: Daniele Di Donato
TRENTO (4-3-3): Barlocco; D’Intino (34’pt Fiamozzi), Benassai (24’st Muca), Kassama, Maffei; Aucelli, Fossati (33’st Caia), Benedetti (24’st Mehic); Accornero (33’st Sodero), Molina, Ladisa. A disposizione: Goller, Simonini, Frison, Genco, Castelli, Calzà, Grossi, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani
ARBITRO: Davide Gandino della Sezione di Alessandria
ASSISTENTI: Massimiliano Cirillo di Roma1 e Alessandro Ceci di Frosinone
QUARTO UOMO: Michele Maccorin di Pordenone
OPERATORE FVS: Alberto Callovi di San Donà di Piave
NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 43’pt Bernardi. Espulso: 54’st Kassama. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 650 circa.