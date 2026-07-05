ALPE DI SIUSI. La tredicesima Mezza Maratona Alpe di Siusi entra nella storia con il nuovo record femminile firmato da Greta Haselrieder e con il successo del tedesco Sven Koch nella prova maschile. La manifestazione ha inoltre fatto registrare il record assoluto di partecipazione, raggiungendo quota mille iscritti.

La 29enne di Brunico, medico di professione e portacolori del Südtiroler Laufverein, ha dominato la gara di 21,1 chilometri con 601 metri di dislivello, chiudendo in 1h28'11". Un tempo che migliora di 3 minuti e 41 secondi il precedente record del percorso, stabilito nel 2023 da Benedetta Coliva. Per Haselrieder si tratta della terza affermazione sull'Alpe di Siusi dopo quelle del 2022 e del 2024.

Alle sue spalle si è classificata Alessia Scaini, atleta piemontese residente ad Arco, staccata di 5 minuti e 38 secondi. Terzo posto per Manuela Serra, mentre hanno completato la top five Annemarie Schöpf e Selina Christandl.

In campo maschile il successo è andato a Sven Koch, atleta originario dell'Algovia e residente a Innsbruck, che ha fermato il cronometro a 1h18'23", quarto miglior tempo di sempre sul tracciato. Decisiva la sfida con il trentino Daniele Felicetti, vincitore dell'edizione 2025, battuto per 25 secondi dopo un lungo testa a testa. Sul terzo gradino del podio è salito l'altoatesino Luca Clara.

Koch ha conquistato anche la classifica combinata con la Moonlight Classic Seiser Alm, la gara di sci di fondo disputata a gennaio, grazie ai risultati ottenuti nelle due competizioni.

Grande successo anche per gli eventi collaterali. Oltre alla corsa "Just For Fun", ha debuttato la gara riservata ai bambini, limitata a cento partecipanti e accolta con entusiasmo. Gli organizzatori della LG Schlern e di Alpe di Siusi Marketing hanno espresso soddisfazione per il perfetto svolgimento della manifestazione, favorita anche dalle ottime condizioni meteo, dando appuntamento al 4 luglio 2027 per la quattordicesima edizione.