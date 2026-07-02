VICENZA. Il Lanerossi Vicenza ha ufficializzato il ritiro estivo in vista della stagione 2026/2027, che si svolgerà ancora una volta a Bedollo, sull'Altopiano di Piné. La presentazione si è tenuta oggi, giovedì 2 luglio, nella sala stampa dello stadio Romeo Menti di Vicenza, alla presenza del direttore generale Werner Seeber, del sindaco di Bedollo Francesco Fantini e del direttore di Apt Trento Matteo Agnolin.

Per il club biancorosso sarà il terzo ritiro consecutivo in Trentino.

«A Bedollo troviamo condizioni ideali per prepararci alla nuova stagione - ha spiegato Werner Seeber - grazie a strutture che ci permettono di allenarci al meglio e di lavorare in quota, a circa mille metri di altitudine. È il contesto ideale per iniziare il campionato nelle migliori condizioni».

Il direttore generale ha inoltre ringraziato il Comune di Bedollo e Apt Trento per la collaborazione consolidata negli ultimi anni, definendo ormai storico il rapporto costruito con il territorio.

Anche Matteo Agnolin ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa per la promozione dell'Altopiano di Piné. «Il vostro arrivo ha accompagnato la crescita del nostro progetto turistico. Il ritiro rappresenta una grande opportunità per far conoscere un territorio facilmente raggiungibile, ricco di natura, sentieri e clima fresco. La presenza del Vicenza ha portato benefici concreti sia durante il periodo del ritiro sia nei mesi successivi».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Francesco Fantini, che ha parlato di un legame ormai consolidato tra la squadra e la comunità locale. «Per noi è motivo di orgoglio ospitare il Lanerossi Vicenza per il terzo anno consecutivo. In paese c'è grande affetto per questa esperienza e molti cittadini mi chiedono già se il Vicenza tornerà anche quest'anno. Come amministrazione abbiamo investito negli impianti sportivi e continueremo a migliorarli con nuovi interventi su spogliatoi, tribune e spalti. Questa collaborazione rappresenta una risorsa importante per tutto il territorio».