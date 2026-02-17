MILANO. Gli uomini jet del pattinaggio azzurro hanno fatto la storia al Milano Speed Skating Stadium : il terzetto azzurro formato da Davide Ghiotto e dai trentini Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha conquistato la medaglia d’oro battendo gli Stati Uniti (Casey Dawson, Emery Lehman e Ethan Cepuran) nella finale dell’inseguimento a squadre di pattinaggio.

Davide Ghiotto, vicentino, in forza alle Fiamme Gialle, ha conquistato il bronzo a Pechino 2022, oltre ad aver segnato il record del mondo e vinto, sui 10mila metri, tre titoli iridati.

Andrea Giovannini, 32 anni, trentino, è cresciuto sul ghiaccio di Baselga di Pinè, distinguendosi già a livello giovanile (due ori, un argento ed un bronzo ai Mondiali juniores del 2013), per poi conquistare i Mondiali di Calgary nel 2024 (inseguimento a squadre) e Hamar nel 2025 (Mass Start).

Michele Malfatti, 31 anni, di Mala, frazione di Sant’Orsola, in valle dei Mocheni, insieme ai compagni ha vinto l’oro e l’argento ai mondiali di Calgary 2024 e di Hamar 2025, oltre all’oro agli Europei in Polonia.