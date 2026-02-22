TRENTO. “È con il cuore colmo di tristezza che l’Aquila Basket Trento si stringe attorno al vicepresidente Bruno Giampieretti e alle figlie in questo momento di immenso dolore per la perdita della cara moglie, Paola Clissura”. Inizia così la nota dell’Aquila scritta dopo la scomparsa improvvisa di una persona che lascia un vuoto incolmabile in tutta la famiglia bianconera.



”Oltre a essere una presenza costante e discreta, Paola incarnava profondamente i valori umani del nostro Club. Il suo impegno non si limitava al sostegno sportivo, ma si traduceva in una dedizione instancabile verso il prossimo.



Come referente di ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) per Aquila Basket, ha dedicato anni di volontariato con estrema sensibilità, portando luce e speranza. La sua passione, la sua energia contagiosa e la sua costante attenzione verso i più fragili resteranno per sempre un esempio indelebile per tutti noi. Il mondo Aquila perde una persona meravigliosa, ma il suo esempio di altruismo continuerà a guidarci.”

"Tutta la società — dai dirigenti allo staff tecnico, dai giocatori ai collaboratori — esprime le più sentite condoglianze a Bruno e ai familiari. Ciao, Paola”.