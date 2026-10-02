TRENTO. Prima l’incontro con il pubblico del Festival dello Sport, poi la sfida decisiva su Netflix. Quattro dei sei finalisti di Physical Italia: da 100 a 1 sono stati protagonisti oggi, venerdì 2 ottobre, a Trento, nella giornata che porterà alla proclamazione del vincitore. L’ottavo episodio del programma sarà disponibile questa sera alle 20: in palio ci sono 100.000 euro e il titolo di primo campione dell’edizione italiana.

A contenderseli saranno i judoka Manuel Lombardo ed Emanuele Bruno, il vigile del fuoco Tommaso Nisi, il surfista Edoardo Papa, il canottiere Matteo Sartori e il DJ e modello Giulio Domi. Sono gli ultimi sei concorrenti rimasti dei cento entrati nell’arena del Lingotto di Torino, dopo una selezione scandita da prove di forza, resistenza e capacità di affrontare la fatica.

Durante l’appuntamento al Festival dello Sport, i finalisti hanno condiviso i retroscena della competizione, raccontando la durezza delle sfide e il ruolo dello spirito di squadra. Spazio anche alle emozioni legate alla «Griglia degli eroi», la prova che ha consentito loro di conquistare l’accesso all’ultimo atto. Un’occasione per conoscere le esperienze dei concorrenti prima di vederli affrontare la finale.

Questa sera, nella Sala dei Busti, il confronto sarà individuale: niente più alleanze o strategie di gruppo. Ciascuno dovrà difendere il proprio posto nella gara ed evitare la distruzione del suo calco in gesso, simbolo dell’eliminazione. Dopo il passaggio a Trento, sarà dunque l’episodio conclusivo a stabilire chi riuscirà a imporsi sugli altri cinque avversari. (foto Daniele Panato)