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PRAGA. Lara Naki Gutmann firma una delle migliori prestazioni della sua carriera e chiude al quinto posto i Mondiali di pattinaggio di figura. Un risultato di alto livello per l’atleta roveretana delle Fiamme Oro, capace di risalire la classifica dopo il settimo posto ottenuto nello short program. Sul gradino più alto del podio è salita la giapponese Kaori Sakamoto con 238.28 punti.
Per Gutmann si tratta di un risultato che la proietta nella storia del pattinaggio italiano: è infatti la quarta azzurra a entrare nella top five mondiale, un traguardo che in epoca recente era stato centrato solo da Carolina Kostner.