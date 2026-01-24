Il Trento torna dalla trasferta contro l’AlbinoLeffe con tre punti d’oro. Il 2-1 finale non rende bene l’idea del dominio degli aquilotti. A sbloccare il risultato è Davide Fossati, glaciale dal dischetto al 46’. Il Trento raddoppia una ventina di minuti più tardi con Matteo Chinetti.

Gli ospiti falliscono anche un altro calcio di rigore con Giacomo Pellegrini, senza però perdere controllo e compattezza. La rete dei padroni di casa porta la firma di Tommaso Barlocco, episodio che non scalfisce l’andamento complessivo del match.

TABELLINO.

U.C. ALBINOLEFFE – A.C. TRENTO 1921 1-2 (0-0)

RETI: 3’st Fossati (rig), 19’st Chinetti, 33’st Sali


ALBINOLEFFE (3-5-2): Di Chiara; Barba, Sciacca, Sottini; Garattoni (41’st Angeloni), Astrologo (11’st Ciko), Mandelli, Parlati, Ambrosini; Sali, De Paoli (11’st Sorrentino). A disposizione: Baldi, Facchetti, Giannini, Lombardi, Agostinelli, Borghi, Simonelli, Lekaj. Allenatore: Giovanni Lopez

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Fiamozzi (22’st Triacca), Trainotti, Corradi, Maffei; Benedetti, Fossati, Aucelli; Chinetti (30’st Candelari), Pellegrini (44’st Corallo), Ladisa (22’st Capone). A disposizione: Costantini, Tommasi, Fedele, Muca, Genco, Miranda. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Andrea Bortolussi di Nichelino

ASSISTENTI: Angelo Tomasi di Lecce e Fabio Cantatore di Molfetta

QUARTO UFFICIALE: Maksym Frasynyak di Gallarate

OPERATORE FVS: Daniel Cadirola di Milano

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 48’pt Tabbiani, 6’st Astrologo, 37’st Candelari. Recupero: 1’+ 5. Spettatori: 367.