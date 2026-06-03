ROMA. "La scorsa settimana ho avuto l'influenza, è stata difficile ma ora sto bene. Menomale che sono migliorata altrimenti avrei dovuto rinunciare a Roma". Così Nadia Battocletti, mezzofondista azzurra e argento olimpico a Parigi, alla vigilia del Golden Gala. "L'idea era quella di attaccare il record europeo, ma non credo sarò in grado - ha aggiunto -. Domani devo capire cosa accadrà perché gli ultimi allenamenti o non li finivo o andavo fuori giri. Mi spiace perché era l'obiettivo principale della prima parte della stagione. Ora voglio solo esser la miglior Nadia di domani".



Battocletti ha poi concluso: "Per me è importante concentrarmi ogni stagione per un obiettivo principale, quest'anno sono gli europei".