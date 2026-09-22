TRENTO. Fiorentina, Inter e Juventus saranno per la prima volta protagoniste della Golden Eagle Cup, il torneo internazionale organizzato dall’A.C. Trento 1921 e dedicato alla categoria Esordienti. Le tre big completano il gruppo delle nove teste di serie della terza edizione, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre a Trento.

Alle tre debuttanti si aggiungono Atalanta, Espanyol, Hellas Verona, Parma, Roma e Trento, tutte già presenti nella passata edizione. Si completa così il quadro delle teste di serie, mentre nei prossimi giorni saranno annunciati i gironi e le altre formazioni partecipanti. In totale saranno 30 le società al via, comprese diverse realtà del territorio trentino.

La manifestazione coinvolgerà tre impianti cittadini: lo stadio Briamasco, il campo sportivo Claudio Prada di Cristo Re e il centro sportivo Oscar Ceschi di Gabbiolo. Sono attesi nel capoluogo circa mille tra giovani calciatori e accompagnatori. Le prime partite scatteranno sabato 3 ottobre alle 8.30, contemporaneamente sui tre campi.

La Golden Eagle Cup si svolgerà anche quest’anno in concomitanza con il Festival dello Sport. Nella giornata conclusiva spazio alle premiazioni ufficiali, con i trofei “Banca per il Trentino-Alto Adige” e i riconoscimenti individuali “BTS” destinati ai giovani che si saranno maggiormente distinti durante il torneo.