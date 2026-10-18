TRENTO. Ottant’anni di storia, successi e passione per la pallavolo. La Fipav ha celebrato il suo 80° anniversario nella sala di rappresentanza del Comune di Trento, rendendo omaggio ai protagonisti che dal 1946 hanno contribuito alla crescita del volley trentino. Una cerimonia partecipata, tra ricordi ed emozioni, per ripercorrere un cammino che soprattutto negli ultimi 25 anni ha portato il movimento locale ai vertici nazionali e internazionali.

Ad aprire la mattinata sono stati l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi, l’assessora comunale Elisabetta Bozzarelli, la presidente del Coni trentino Paola Mora e il vicepresidente vicario della Fipav Massimo Sala. Il presidente regionale Francesco Crò ha quindi introdotto le premiazioni, precedute dai videomessaggi del presidente federale Giuseppe Manfredi e dei tecnici Julio Velasco e Fefè De Giorgi.

Tra i premiati figurano Gino Merz e Giorgio Battisti, protagonisti della crescita della pallavolo locale negli anni Settanta e Ottanta, insieme agli ex atleti Massimo Dalfovo e Silvana Frisinghelli. Un ricordo speciale è stato dedicato a Edo Benedetti e Sandro Baratto, figure fondamentali per lo sviluppo del movimento, con le targhe ritirate dai familiari. Riconoscimento anche a Francesca Bosio, azzurra di sitting volley.

Gran finale con tre dirigenti simbolo: Umberto Polini, Carlo Segatta e Diego Mosna, quest’ultimo protagonista della nascita e dell’affermazione di Trentino Volley. La cerimonia è stata anche l’occasione per riunire generazioni di sportivi e volontari. Per l’anniversario, la Fipav ha inoltre donato alle società affiliate un kit promozionale per le attività di Volley S3, sitting volley e beach volley.