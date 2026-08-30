BRESCIA. La trentina Giuliana Chiara Filippi ha vinto i 100 metri paralimpici al Grand Prix Brescia 2026. L'azzurra ha tagliato per prima il traguardo fermando il cronometro sul tempo di 13”93.

La portacolori del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa ha preceduto Ambra Sabatini e Debora Longo, che hanno completato il podio della prova femminile. Un altro risultato di prestigio per la giovane atleta trentina, ancora una volta protagonista sulla distanza più veloce.

Per Filippi il successo di Brescia arriva poche settimane dopo un'altra grande soddisfazione. Nel mese di luglio la trentina aveva infatti conquistato il titolo italiano, confermando la propria crescita e un momento particolarmente positivo della stagione.

Classe 2005, Giuliana Chiara Filippi è ormai una delle protagoniste dell'atletica paralimpica azzurra. Alla vittoria del titolo nazionale si aggiunge ora il primo posto ottenuto a Brescia, con un 13”93 che le ha permesso di lasciarsi alle spalle anche Ambra Sabatini, tra i nomi di riferimento del movimento paralimpico italiano.