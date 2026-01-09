PIACENZA. Due titoli mondiali con la nazionale italiana e una carriera di alto livello, ora una sfida personale che va oltre lo sport. Gianluca Galassi ha scelto un video per raccontare pubblicamente la malattia e l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, una notizia che ha colpito profondamente il mondo della pallavolo.

L’operazione per l’asportazione di un tumore a un testicolo è stata effettuata a Milano, all’Istituto Europeo di Oncologia, ed è riuscita. Per il centrale azzurro, 29 anni, si apre ora una fase fatta di controlli e di un percorso medico che richiederà tempo e attenzione, affrontato con consapevolezza e determinazione.

Nel messaggio condiviso sui social, Gianluca Galassi racconta quanto sia stato fondamentale il sostegno della famiglia. La moglie e i due figli rappresentano il suo punto di riferimento quotidiano, una presenza costante che lo accompagna in un momento complesso ma vissuto con grande lucidità.

Galassi ha voluto anche lanciare un appello chiaro sulla prevenzione. Nel suo caso, spiega, i controlli sono stati decisivi e possono salvare la vita. Un invito diretto a non sottovalutare i segnali del proprio corpo e a fare della prevenzione una priorità, dentro e fuori dallo sport.