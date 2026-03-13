COURCHEVEL. Ancora una superba prestazione del'azzurro Giovanni Franzoni secondo in 1.47.35, quando sono scesi i migliori (i primi 30 pettorali) nella bella discesa di cdm di Courchevel sulla pista Eclipse.

È un risultato che lo fa anche diventare nell classifica di disciplina il terzo miglior liberista della stagione. Primo l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.47.27 , rompendo un digiuno di due stagioni della sua nazionale. Era infatti da 23 discese che un austriaco non vinceva. Terzo, in attesa della conclusione della gara, e grande protagonista di questa giornata il campione svizzero Marco Odermatt in 1.47.57. Odermatt con questo piazzamento vincerebbe con ben sei gare di anticipo la sua quinta coppa del mondo consecutiva .

Ed ha pure conquistato - a 28 anni -la sua terza coppa del mondo di discesa visto che è uscito per un errore il suo unico potenziale rivale in discesa, il suo connazionale Franjo Von Allmen.