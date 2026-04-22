TRENTO. Si è svolta questa mattina, mercoledì 22 aprile, alla Breast Unit dell’Ospedale di Trento, un’iniziativa di forte valore simbolico e umano promossa dall’Associazione Lotus – Oltre il Tumore al Seno in collaborazione con Aquilab, il laboratorio di progetti sociali e territoriali della Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, e con la partecipazione di Aquila Basket Trento.



Il capitano bianconero Toto Forray ha accompagnato le volontarie di Lotus nella consegna di un piccolo omaggio floreale alle pazienti ricoverate, con l’obiettivo di portare un gesto di luce e un sorriso in un momento particolarmente delicato del loro percorso di cura.



L’iniziativa si è svolta con il supporto del personale medico e infermieristico della Breast Unit, che ha accompagnato la delegazione stanza per stanza, contribuendo a creare un clima di attenzione, rispetto e vicinanza.



La collaborazione con Aquilab, attiva da anni nella promozione di progetti sociali, educativi e comunitari sul territorio, ha reso possibile questo momento di incontro, testimonianza concreta del valore della rete e della sinergia tra realtà diverse unite da un obiettivo comune: essere presenti accanto alle persone.



«Siamo fiere di aver condiviso un gesto semplice ma profondamente significativo» dichiara Chiara De Pol, Presidente dell’Associazione Lotus. «La nostra presenza nasce dall’impegno quotidiano di stare accanto alle donne, con attenzione, ascolto e umanità».