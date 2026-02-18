TESERO. Le azzurre Caterina Ganz e Iris De Martin e Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato le finali della staffetta sprint di fondo che alle 11.45 e alle 12.15 assegnano le ultime medaglie a squadre dello sci nordico dei giochi invernali di Milano Cortina.

Allo stadio del fondo di Lago di Tesero, in val di Fiemme le ragazze si sono qualificate con il nono tempo (passano i primi 15) con Svezia, Finlandia e Canada con i tre migliori crono.

I ragazzi vanno in finale come terzi alle spalle di Stati Uniti e Norvegia, che con il primo frazionista era addirittura 12/a. Non tutti, insomma, hanno dato il massimo.