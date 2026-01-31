TRENTO. Un finale incredibile al Briamasco, diventato tale perché all’85’ il Trento aveva finalmente trovato il gol del vantaggio e la partita sembrava ormai indirizzata. Invece, nel recupero, è arrivata la clamorosa beffa: contro il Leccofinisce 1-1, con il pareggio ospite al 90’+6.



A cinque minuti dal termine la svolta che accende lo stadio. Candelari firma l’1-0 del Trento, un gol che sembra mettere il sigillo su una gara condotta con attenzione e grande disciplina. Il Briamasco esplode, i gialloblù gestiscono il possesso e il cronometro scorre verso quella che appare una vittoria ormai certa.



Ma proprio da quel momento nasce un epilogo fuori da ogni previsione. Il Lecco si riversa in avanti e al 90’+4 costruisce un’enorme occasione con Marrone, che va a un passo dal pareggio. Il Trento resiste, ma la tensione sale e il recupero si allunga.



Al 90’+6 arriva l’azione che rende il finale davvero incredibile: Metlika trova il gol dell’1-1, gelando il Briamasco e trasformando l’esultanza per il vantaggio dell’85’ in un silenzio amaro. Un pareggio che lascia al Trento la sensazione di aver perso due punti proprio quando la vittoria sembrava già scritta.