ROVERETO. Oggi, domenica 18 gennaio, la città è al centro della 42ª tappa del viaggio della Fiamma Olimpica verso i Giochi di Milano Cortina 2026. Un percorso simbolico di 12.000 chilometri che unisce il Paese e che a Rovereto celebra i valori di pace, inclusione e partecipazione. L’arrivo della fiamma trasforma il centro in un luogo di incontro aperto alla cittadinanza e alle associazioni sportive.



La staffetta coinvolge 17 tedofori, con passaggi di testimone ogni 200 metri lungo le principali vie cittadine fino alla Campana dei Caduti. Il programma prende il via al Centro giovani Smart Lab con l’accoglienza delle associazioni e i saluti istituzionali, seguiti da momenti conviviali e musicali. Alle 13.30 la partenza dei tedofori attraversa viale Trento, Corso Bettini, Piazza Rosmini e le vie storiche fino al parco Istria.



L’arrivo è previsto alle 14.30 sul Colle di Miravalle, alla Campana dei Caduti, con accompagnamento musicale del Minicoro di Rovereto. Un passaggio che rafforza il legame tra sport e memoria, in un luogo simbolo di pace e dialogo internazionale.



Nella stessa giornata la fiamma tocca anche il Garda Trentino: da Riva del Garda ad Arco e Torbole. L’arrivo in Piazza Catena è previsto alle 11.30, poi il passaggio sul lungolago fino alle 12.15, quando la fiamma prosegue via lago verso Torbole scortata dalle imbarcazioni delle forze dell’ordine e dei circoli velici. Un tratto dal forte valore simbolico, nel punto di confine tra Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto e Lombardia, prima dell’approdo a Torbole e del saluto finale al municipio.