TRENTO. Con il titolo di “Invincibili”, domani mattina, giovedì 1 ottobre, prende il via Il Festival dello Sport di Trento, giunto alla nona edizione. Fino a domenica 4 ottobre sono attesi oltre 300 ospiti che daranno vita a più di 150 eventi. Si comincia domani alle 9.30, a Palazzo Benvenuti, con il Gazza Cafè, che avrà come protagonisti alcuni giocatori di Aquila Basket, fra cui il capitano, Toto Forray.

Poi, nel corso della giornata, solo per citarne alcuni, il pubblico potrà incontrare Aldo Montano, Demetrio Albertini, Emerson Fittipaldi, Marco Materazzi, Giovanni Carnevali, Yeman Crippa, Linus, Marco Tardelli, Myrta Merlino e Fabio Fognini. Senza dimenticare l’evento in ricordo del grande Gianluca Vialli, con Gianfranco Zola, Dennis Wise e Massimo Mauro, in programma alle 14 al Teatro Sociale. Stessa location per la Grande Inaugurazione prevista alle 17.30. Interverranno, fra gli altri, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs MediaGroup. Fra gli ospiti d’onore, Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di pallavolo.

Sono ben otto gli sport che si potranno praticare durante il Festival: arrampicata, in Piazza Santa Maria Maggiore, boxe, volley, ciclismo e pesistica in Piazza Dante, tennis, padel e tennistavolo in Piazza Fiera.

Per accedere alle sale è necessario registrarsi sul sito del Festival dove il programma viene costantemente aggiornato. La registrazione, che non è richiesta ai minori di 18 anni, non assicura un posto agli eventi, che saranno ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Venerdì sera, sul maxischermo allestito in Piazza Duomo, il pubblico del Festival potrà assistere alla partita di Uefa Nations League fra Francia e Italia, a partire dalle 20.45.