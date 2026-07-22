TRENTO. Il Festival dello Sport è pronto a riportare a Trento alcune delle più grandi stelle dello sport mondiale. Dal 1° al 4 ottobre 2026 la città ospiterà la nona edizione della manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, dedicata quest'anno al tema "Invincibili", un omaggio sia ai campioni che hanno dominato le rispettive discipline sia agli atleti capaci di rialzarsi dopo sconfitte e infortuni.

Nel corso della presentazione ufficiale sono stati svelati i primi protagonisti di un programma che sarà completato a settembre. Tra i nomi di maggiore richiamo spiccano il primatista mondiale del salto con l'asta Armand Duplantis, la leggendaria ginnasta Nadia Comăneci, il cinque volte campione olimpico di nuoto Ian Thorpe, il campione della MotoGP Casey Stoner e lo sciatore Lucas Pinheiro Braathen, oro olimpico nello slalom gigante ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Grande spazio sarà dedicato anche agli azzurri protagonisti delle ultime Olimpiadi, con Federica Brignone, Sofia Goggia, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e numerosi campioni paralimpici guidati da Giacomo Bertagnolli.

Il calcio sarà uno dei temi centrali della manifestazione. A Trento arriveranno gli ex fuoriclasse Adriano Leite Ribeiro, Franck Ribéry, Alexandre Pato e il Pallone d'Oro Gianni Rivera. Atteso anche Fabio Capello, che celebrerà gli 80 anni in un'intervista con Ferruccio de Bortoli, oltre ai protagonisti della Juventus vincitrice della Champions League del 1996. In programma anche incontri con Marco Materazzi, Corrado Formigli, Borja Valero e Giancarlo Antognoni.

Il ciclismo sarà protagonista con la presentazione del Super Mondiale UCI 2031, che porterà in Trentino venti discipline ciclistiche in un unico evento. Sul palco saliranno Francesco Moser, Paolo Bettini, Giuseppe Saronni, Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, il presidente UCI David Lappartient e la leggenda francese Bernard Hinault.

Tra gli appuntamenti in calendario anche incontri dedicati alle grandi coppie dello sport e della vita, con Danilo Gallinari insieme alla moglie Eleonora Boi, Arianna Fontana con il marito e allenatore Anthony Lobello, Marco Tardelli e Myrta Merlino, oltre a un dialogo tra Nadia Battocletti e la cantante Malika Ayane.

Il programma comprenderà inoltre eventi con Emerson Fittipaldi, Marco Lucchinelli, Nicolò Bulega, il commissario tecnico dell'Italvolley Julio Velasco, Paola Egonu, Andrea Bargnani, Fabio Fognini, Roberta Vinci, Carolina Kostner, Aldo Montano, Tania Cagnotto, Hans Kammerlander e il surfista Leonardo Fioravanti, attuale numero uno del ranking mondiale.

Non mancherà il tradizionale appuntamento organizzato da Audi insieme alla FISI, che tra Piazza Dante e via Verdi vedrà la presentazione della squadra azzurra degli sport invernali, la consegna delle vetture ufficiali agli atleti e l'esposizione dei modelli della casa automobilistica tedesca. Per quattro giorni, ancora una volta, Trento diventerà la capitale dello sport italiano e internazionale.