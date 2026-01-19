TRENTO. "E' fantastico essere qui e in gara domani, quale posto migliore I'Italia. Sono qui per testare il mio corpo, la mia mente e la mia gamba". Federica Brignone conferma il ritorno in gara nel Gigante previsto domani a Plan De Corones.

"Non sono qui per un grande risultato, ma già essere qui è un grande risultato. Sono qui per gareggiare e non ho paura di non ottonere molto".

Per Brignone il ritorno arriva 292 giorni dopo il terribile infortunio dello scorso 3 aprile in Val di Fassa.

Un test importante in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.