MILANO. Federica Brignone, 36 anni, dice addio allo sci agonistico. La campionessa azzurra ha annunciato la decisione di porre fine alla sua straordinaria carriera dopo aver constatato, nel corso di due giornate sulla neve, il persistere del dolore al ginocchio.

«Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che il mio ginocchio mi fa ancora male. Ho deciso di finire la mia carriera da atleta», ha spiegato Brignone nel suo messaggio di addio.

La sciatrice valdostana ha però espresso un ultimo desiderio prima di lasciare definitivamente il mondo delle competizioni: «Mi piacerebbe però aprire ancora una volta il cancelletto di gara per salutare tutti».

Si chiude così una delle carriere più prestigiose nella storia dello sci alpino italiano. Nel suo palmarès figurano due Coppe del Mondo generali, conquistate nel 2020 e nel 2025, e sei Coppe del Mondo di specialità.

A questi successi si aggiungono cinque medaglie olimpiche, tra cui i due ori conquistati a Milano Cortina 2026, e cinque medaglie mondiali, di cui due del metallo più prezioso. Un patrimonio sportivo che ha contribuito a scrivere la storia dello sci azzurro.