ROMA. La stagione di Federica Brignone si chiude qui. La campionessa olimpica ha infatti deciso di non prendere parte alle prossime tappe della coppa del mondo di sci: "Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi - le parole di Brignone -. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto. Quindi approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere".