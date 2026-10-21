Vincono i campioni in carica nel Round 4 di BKT EuroCup: 90-79 il risultato finale al termine di un match che ha visto i bianconeri partire molto bene e disputare un buon secondo quarto, prima di subire il parziale con cui Bourg-en-Bresse ha chiuso avanti 53-45. Nel secondo tempo l’Aquila prova a restare a contatto, ma scivola fino al -19 prima di un’ottima reazione che la riporta a -9.

Esordio in EuroCup per Markus Jahovics, esterno classe 2010. Per i trentini non bastano i 9 punti con 8 assist e 5 rimbalzi (16 di valutazione) di Darius Brown, i 15 di Bayehe e gli 11 a testa di Medina Bouza e Bigelow. L’MVP dell’incontro è Gaudoux con 20 punti e 7 rimbalzi, affiancato dai 15 punti di Moularé e di Campbell con 10 assist.

I bianconeri si trasferiranno ora a Salerno, dove svolgeranno una giornata di allenamenti in preparazione della sfida contro la Givova Scafati, in programma sabato 24 ottobre alle 20.30. Seguirà poi una doppia sfida casalinga alla BTS Arena: martedì 27 ottobre alle 20 l’Aquila ospiterà il Budućnost VOLI Podgorica in EuroCup, mentre domenica 1° novembre alle 16 affronterà la Maxima Roma in campionato.