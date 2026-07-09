TRENTO - Si è svolto ieri a Barcellona il sorteggio della BKT EuroCup 2026-2027, che ha definito la composizione dei quattro gironi da otto squadre ciascuno. La Dolomiti Energia Trentino è stata inserita nel Gruppo C, dove affronterà JL Bourg-en-Bresse, Tofaş Bursa dell’ex Massimo Cancellieri, Budućnost VOLI Podgorica, Napoli Basketball, Neptūnas Klaipėda, NINERS Chemnitz e Śląsk Wrocław.

Per i bianconeri sarà l’occasione di ritrovare diverse avversarie già affrontate nelle ultime stagioni europee, come Tofaş Bursa, Budućnost VOLI Podgorica, Śląsk Wrocław, NINERS Chemnitz e Napoli Basketball. Tra le sfide più attese anche quella contro i campioni in carica del JL Bourg-en-Bresse, mentre sarà una prima assoluta il confronto con i lituani del Neptūnas Klaipėda.

La regular season della BKT EuroCup prenderà il via il 29 settembre e sarà composta da 14 partite, con gare di andata e ritorno contro tutte le avversarie del girone. Al termine della prima fase, in programma il 13 gennaio, le prime quattro classificate di ciascun gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta.

La postseason vedrà 16 squadre contendersi il titolo a partire dagli ottavi di finale, con tutte le serie disputate al meglio delle tre partite. La fase finale prenderà il via il 2 febbraio 2027.

Il calendario completo della regular season sarà comunicato da EuroLeague Basketball nelle prossime ore.

Andrea Nardelli (Amministratore Delegato Dolomiti Energia Trentino): «Essere parte di questo nuovo capitolo della storia di EuroLeague Basketball è motivo di grande emozione e orgoglio. Ieri, durante il meeting che ha riunito i 52 club, 20 di EuroLeague e 32 di EuroCup, ho provato un forte senso di riconoscenza ripensando a tutte le persone che, in questi anni, hanno dedicato tempo, passione ed energie ad Aquila Basket: ai fondatori del club, innanzitutto, e a tutti coloro che hanno contribuito a costruire questo percorso, portando il nome del Trentino, di Trento e dell’Aquila all’interno dell’ecosistema che riunisce le principali realtà della pallacanestro europea.

Se pensiamo che poco più di trent’anni fa il nostro club muoveva i primi passi, essere oggi tra queste 52 società rappresenta un traguardo straordinario. L’assegnazione di una licenza quinquennale ci permette di programmare il futuro con maggiore continuità e ambizione.

Grazie al nuovo ecosistema che EuroLeague Basketball sta costruendo, continueremo a crescere come organizzazione, ad ampliare i nostri orizzonti e a confrontarci con i migliori club del panorama europeo.

Questa licenza non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. La affronteremo con umiltà, responsabilità e con gli stessi valori che ci hanno portato fin qui: lavoro, credibilità, sviluppo dei giovani e forte legame con il nostro territorio».

Alessandro Rossi (Head Coach Dolomiti Energia Trentino) commenta: «Girone stimolante e competitivo in linea con il valore dell’EuroCup di quest’anno. Cercheremo di farci trovare pronti per competere con determinazione come da sempre nello spirito del club. Abbiamo il piacere e la difficoltà di incontrare i campioni in carica che lo scorso anno si sono distinti per stile di gioco e continuità. Sarà un piacere per me affrontare il mio predecessore sulla panchina di Trento con il Tofaş Bursa che rappresenta una realtà in netta crescita nel basket turco. Il derby con Napoli aggiunge sicuramente ulteriori stimoli ad un girone competitivo in cui tutte le squadre partono con ottime possibilità di dire la loro».