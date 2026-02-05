Vincono i Niners Chemnitz il Round 17 di BKT EuroCup con il punteggio di 81-67. Una partita molto complicata per la Dolomiti Energia Trentino, costretta ad affrontare la trasferta tedesca senza DeVante’ Jones e Cheickh Niang.



I primi tre quarti sono di grande equilibrio, con le due squadre che si scambiano canestri e contro-canestri, mentre nell’ultimo periodo i padroni di casa trovano maggiore energia e scavano il solco decisivo, approfittando delle difficoltà offensive dell’Aquila.



Non bastano ai bianconeri i 26 punti di DJ Steward e i 10 punti con 6 assist di Jogela. L’MVP della serata è Nike Sibande con 25 punti e 5 rimbalzi, ottima anche la prova di Bedime, autore di 16 punti.