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TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino vince una di quelle gare da cineteca contro il Buducnost di Podgorica, avendo la meglio degli ospiti solo con un tempo supplementare dopo un match con parziali e contro-parziali che regalano una partita ad alta tensione.
I nervi dei bianconeri rimangono saldi e, nonostante un terzo quarto rivedibile, rimangono uniti nel finale punto a punto in cui rischiano di venire puniti da un Yogi Ferrell micidiale quando il pallone pesa.
La cronaca completa della partita sull’Adige oggi in edicola.