TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino vince una di quelle gare da cineteca contro il Buducnost di Podgorica, avendo la meglio degli ospiti solo con un tempo supplementare dopo un match con parziali e contro-parziali che regalano una partita ad alta tensione.

I nervi dei bianconeri rimangono saldi e, nonostante un terzo quarto rivedibile, rimangono uniti nel finale punto a punto in cui rischiano di venire puniti da un Yogi Ferrell micidiale quando il pallone pesa.

La cronaca completa della partita sull’Adige oggi in edicola.