TORINO. È morto oggi, domenica 9 agosto, a Torino Livio Berruti, leggenda dell’atletica italiana. Aveva 87 anni. Il suo nome resta legato alla storica vittoria nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960. La notizia è stata data dall’Ansa.

A soli 21 anni Berruti vinse la finale in 20"5, eguagliando il record mondiale e battendo i favoriti statunitensi. Fu il primo europeo a conquistare l’oro olimpico nei 200 metri maschili.

Nato a Torino nel 1939, partecipò anche alle Olimpiadi di Tokyo 1964 e Città del Messico 1968. Si ritirò dall’attività agonistica nel 1969.

Con la sua falcata elegante e gli inconfondibili occhiali da sole, Berruti divenne una delle immagini simbolo dello sport italiano del Novecento.