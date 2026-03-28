TRENTO. Due giorni di grande calcio giovanile, confronto internazionale e passione sportiva nel cuore della città. Sabato 25 e domenica 26 aprile lo Stadio Briamasco ospiterà la seconda edizione della “Trentino Cup”, torneo internazionale dedicato alla categoria Pulcini (ossia bambini nati negli anni 2015 e 2016). Dopo il successo della prima edizione dello scorso maggio, vinta in finale dal Feyenoord, la manifestazione organizzata dall’A.C. Trento 1921 torna a calcare il manto erboso dell’impianto cittadino di via Sanseverino, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calcio giovanile.



Quest’anno saranno ben 36 le squadre a contendersi la vittoria, con un incremento di 10 formazioni rispetto alla passata edizione, a testimonianza della crescita del torneo. Le squadre partecipanti proverranno da tutto il mondo, tra formazioni trentine, italiane e internazionali, offrendo ai giovani calciatori un’occasione unica di confronto e crescita sportiva.



A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza di alcune società di assoluto rilievo internazionale. Le prime cinque confermate sono infatti: Fußballclub Red Bull Salzburg, Feyenoord Rotterdam, che proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, AS Roma e Parma Calcio 1913. Club di grande tradizione e attenzione al settore giovanile, che contribuiranno ad alzare ulteriormente il livello tecnico della competizione.



La seconda edizione della “Trentino Cup” si inserisce all’interno del progetto Patto Trentino, iniziativa fortemente voluta dell’A.C. Trento 1921 e che mira a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del calcio giovanile territoriale. Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli sul torneo, tra cui il programma completo delle gare e l’elenco definitivo delle squadre partecipanti, in attesa di due giornate all’insegna del gioco, del divertimento e dei valori autentici dello sport.