TRENTO. Rimpatriata in quota oggi alla "vigilia" delle Olimpiadi Milano Cortina per due grandi campioni del ciclismo al Rifugio Dosson di Andalo (Trentino), sede di Casa Norvegia, il ritrovo ufficiale della nazionale scandinava di sci alpino.

Sulle piste si sono ritrovati Francesco Moser, classe '51, che ha sfoggiato un maglione invernale omaggio al Giro d'Italia, e il 58enne Mario Cipollini.

Insieme, le leggende azzurre delle due ruote hanno vinto tre titoli iridati (su strada e su pista il trentino, su strada il toscano). A Casa Norvegia hanno pranzato con tartare di salmone e paccheri ai gamberi e bevuto un rosé Trentodoc dello stesso Moser.

I due si ritroveranno sulla Paganella a inizio marzo, quando verrà presentato l'appuntamento on Giro d'Italia 2026 che coinvolge l'altopiano: arrivo il 27 maggio a Andalo e partenza da Fai della Paganella il giorno successivo.