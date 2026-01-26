SCHLADMING. Domani, alla luce dei riflettori, riparte da Schladming la coppa del mondo uomini con uno slalom gigante seguito mercoledi dal classico speciale sulla parte finale della ripida pista Planai. Sono le gare della Night Race, la famosa prima gara in notturna in coppa del mondo che trasforma la cittadina del Stiria in una vera bolgia di tifosi che poco ha da invidiare a Kitzbuehel.

La Night Race gara e' partita con lo slalom speciale nel 1997 ed il primo vincitore fu Aberto Tomba che si aggiudico anche lo slalom dell'anno successivo. Da allora per l'Italia nessun altro successo ma solo qualche podio in anni pero' ormai lontani.Non meglio le cose sono del resto andate nel gigante che e' entrato nella Night Race solo da poche stagioni.

Nel gigante l'Italia punta come sempre sul trentino Luca De Aliprandini e sull'altoatesino Alex Vinatzer. Il tutto, ovviamente, in attesa che Giovanni Franzoni torni alla sua disciplina originaria tirando magari fuori anche li' tutto il suo enorme talento. Per il resto si spera che Vinatzer ritrovi fuori lo smalto che aveva ad inizio stagione quando fu brillante secondo a Beaver Creek.

Il gigante di domani e' il settimo dei nove in calendario in questa stagione. Il leader della classifica di disciplina e', tanto per cambiare, lo svizzero Marco Odermatt. Ma la corsa per la conquista della coppa di specialita' e' ancora almeno formalmente aperta soprattutto con l'austriaco Stefan Brennsteiner che n classifica tallona l'elvetico con un distacco di 95 punti.