TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino ha completato il proprio roster per la stagione 2026-2027 con l'ingaggio del playmaker statunitense Darius Brown II. Il regista californiano, classe 1999, arriva con un contratto annuale dopo l'ottima esperienza in G League con i Cleveland Charge, chiusa da miglior assistman dell'intero campionato.

Playmaker di 188 centimetri per 88 chilogrammi, Brown è considerato un giocatore capace di creare gioco sia per i compagni sia per sé stesso. Oltre alle qualità in cabina di regia, può contare su un buon tiro da tre punti, sulla capacità di attaccare il canestro e su una spiccata attitudine difensiva, che in carriera gli è valsa anche il premio di miglior difensore della Big Sky Conference.

Nato a Pasadena, in California, il 28 luglio 1999, ha disputato quattro stagioni universitarie con Cal State Northridge, prima di trasferirsi a Montana State e successivamente a Utah State, dove ha contribuito alla conquista della regular season della Mountain West Conference viaggiando a 12,3 punti e 6,5 assist di media.

Dopo la NBA Summer League del 2024 con i Cleveland Cavaliers, è approdato ai Cleveland Charge, squadra affiliata in G League. Nella stagione 2025-2026 ha compiuto il definitivo salto di qualità chiudendo con 12,7 punti, 10,8 assist, 4,8 rimbalzi e 2,1 recuperi di media, oltre a fare il proprio esordio in NBA.

«Darius Brown è stato da subito una priorità di mercato del nostro progetto – commenta il tecnico Alessandro Rossi –. Consideriamo le sue doti di leadership e di creatore di gioco molto adatte al basket europeo. Siamo felici che abbia sposato le nostre idee e siamo certi che si integrerà perfettamente con il progetto tecnico che andremo a sviluppare».