TRENTO. Parte con numeri importanti la campagna abbonamenti dell’Aquila Basket per la nuova stagione. Già nel corso del primo pomeriggio sono state infatti sottoscritte più di 300 tessere, mentre numerosi tifosi hanno raggiunto la BTS Arena per partecipare alla giornata organizzata dalla società bianconera.

Sugli spalti tanti sostenitori hanno assistito all’allenamento a porte aperte della squadra, impegnata nella preparazione agli ordini di coach Alessandro Rossi. Un primo contatto con la nuova Dolomiti Energia Trentino e con il gruppo che affronterà la prossima stagione.

Al termine della seduta l’appuntamento si è spostato nella Fan Zone della BTS Arena, dove giocatori e tifosi si sono incontrati in un clima di festa. Spazio alle fotografie, agli autografi e ai primi momenti di confronto con i protagonisti della nuova Aquila.

La risposta arrivata nelle prime ore della campagna rappresenta un segnale positivo per il club bianconero: oltre 300 abbonamenti sottoscritti già nel primo pomeriggio e una BTS Arena animata da tanti sostenitori pronti a ripartire insieme alla squadra.